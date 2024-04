Giugliano - Protezione civile | Esercitazione necessaria per avere macchina pronta in caso di emergenza

(Di lunedì 22 aprile 2024) Anche astamane si è svolta un’per il fenomeno del bradisismo dei Campi flegrei ed eventuali emergenze connesse a questo. Un’diche ha riguardato solo i “posti di comando”, vale a dire strutture comunali e regionali chiamate a far fronte a una serie di incombenze indi necessità: dall’assistenza L'articolo Teleclubitalia.

Bradisismo, prima esercitazione con le scuole - Le prove per essere pronti ad affrontare un'eventuale emergenza. Il 30 e il 31 maggio test di livello superiore ...rainews

Terremoto a Napoli, oggi l'esercitazione nei Campi Flegrei: tre scenari per domare il bradisismo - L’avvio delle esercitazioni ai Campi Flegrei arriva dopo l’ennesimo sciame sismico. L’ottavo del mese di aprile, per fortuna di bassa energia con magnitudo massima raggiunta 2.1, ...ilmattino

NEWS - Campi Flegrei, lunedì 22 aprile prove di evacuazione in quattro scuole - Non sarà la prova di un fuggi-fuggi generale, come quello che si verificherebbe nel caso di un terremoto molto forte, ma un test che riguarderà solo i "posti di comando", vale a dire le strutture comu ...napolimagazine