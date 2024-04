Giro di Romandia 2024 | la startlist e chi parteciperà Presenti Hindley - Ayus - Bernal e Caruso

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 22 aprile 2024) La stagione dei Grandi Giri sta entrando nel vivo. Come grosso anticipo deld’Italia ci sarà ildi, corsa a tappe svizzera arrivata ormai all’edizione numero 77 della propria storia e che vanta vincitori di grido. Anche quest’anno lapromette bene. In casa UAE Team Emirates c’è Adam Yates, vincitore lo scorso anno, ma bisognerà capire se potrà fare gara a sé o dovrà spalleggiare Juano, che deve testarsi per il Tour de France ma è già in buona forma Tirreno-Adriatico edei Paesi Baschi. Altra buona tappa di avvicinamento anche per Egan(Ineos-Grenadiers) che appare ad un livello non troppo lontano da quelli a cui ci abituò prima del pauroso incidente che stava per costargli la vita, mentre Aleksandr Vlasov e Jai ...