Gip | Minori avevano paura a denunciare

(Di lunedì 22 aprile 2024) 17.10 "I ragazzi malmenati" dagli agenti di polizia penitenziaria nel carcerele Beccaria "non denunciavano per timore di ritorsioni e di rappresaglie come accaduto" a un minore che dopo essere stato molestato sessualmente "ed aver reagito,ha dovuto subire una spedizione punitiva di altri agenti". E' uno degli episodi più violenti ricostruiti dal Gip nell'ordinanza che ha portato in carcere 13 agenti.Il ragazzo dopo essere stato violentemente picchiato è stato portato in cella di isolamento,frustato e lasciato ore nudo

Milano: sospeso ex comandante Beccaria, gip 'Minori in balia delle torture' - Milano, 22 apr. (Adnkronos) - Francesco Ferone, ex comandante della polizia Penitenziaria del Beccaria, è tra i sospesi dell'inchiesta che ha portato in carcere 13 agenti in servizio al carcere Minori ...affaritaliani

Torture, pestaggi, tentativo di stupro su detenuti minorenni: 13 agenti arrestati al Beccaria di Milano - Il gip parla di "clima infernale" in un carcere a lungo senza direzione, sovraffollato, con carenza di personale. Avs chiede a Nordio di riferire in ...huffingtonpost

