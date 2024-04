Giornata Nazionale Salute Donna Farmindustria - Cattani | 625 farmaci per la salute delle donne

(Di lunedì 22 aprile 2024) Marcello, presidente di: “Una ricerca che va sempre avanti e punta a rafforzare i risultati già ottenuti. Perché ladellaè una responsabilità di tutti” “Sono 625 iper lain sviluppo del mondo. Di questi, molti – e in fase avanzata – sono per il trattamento dei tumori e dei disturbi neurologici. E ancora, solo per fare alcuni esempi: per le patologie autoimmuni, le malattie mentali e respiratorie”, dichiara Marcello, Presidente di, in occasione delladelladellache si celebra ...

Formia – Al termine del mese del jazz , in occasione dell’IJD, l’Associazione jazz flirt si unisce alla festa mondiale per celebrare questo meraviglioso linguaggio musicale, definito dall’UNESCO “un ...

Farmindustria: 625 farmaci per la salute delle donne in sviluppo nel mondo - 22 APR - “Sono 625 i farmaci per la salute delle donne in sviluppo nel mondo. Di questi, molti – e in fase avanzata – sono per il trattamento dei tumori e dei disturbi neurologici. E ancora, solo per ...quotidianosanita

La Giornata della terra per proteggere l'ambiente: Plastic Free raccoglie oltre 16 mila chili di rifiuti - L’associazione di volontariato Plastic Free Onlus, impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica, è entrata in azione in ben 288 appuntamenti di pulizia ambientale su tutto il ...palermotoday

Schillaci, su salute donna impegnati per migliorare prevenzione - Il nostro servizio sanitario vanta numerose eccellenze". Lo ha detto il ministro della Salute Orazio Schillaci, intervenuto alla Giornata Nazionale della Salute della Donna a Roma. "Di recente ho ...ansa