Giornata Mondiale della Terra - nello Zanichelli entrano neologismi green | quali sono

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di lunedì 22 aprile 2024) E-fuel (combustibile di origine sintetica prodotto utilizzando energia elettrica da fonti rinnovabili) e policrisi (crisi che si manifesta su più fronti contemporaneamente, per es. pandemia insieme a recessione, inquinamento insieme a guerre, ecc.)solo alcuni deiintrodotti nel dizionarioin vista dell'Earth Day-del 22 aprile. L’obiettivo è quello di aiutare le persone a comprendere meglio i cambiamenti legati all'ambiente con una serie di, nuove locuzioni e significati legati alle tematiche.Agire al meglio per il domaniIl lavoro dei curatori Mario Cannella, Beata Lazzarini, Andrea Zanimostra come anche le parole nel vocabolario possano essere uno strumento per ...