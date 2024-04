Giornata mondiale della Terra - nel derby l' Inter e il WWF in campo contro il cambiamento climatico

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 22 aprile 2024) Milano, 22 aprile 2024 – Sarà unanche in difesa dell'ambiente ebiodiservità, quello tra Milan ein programma questa sera, lunedì 22 aprile, allo stadio san Siro di Milano. In occasione dell’Earth Day, l'ha deciso di sostenere la campagna del Wwf Italia "Il Panda Siamo Noi" portando ingli "Ext1nction Numb3rs", ovvero i numeri che spiegano in maniera inequivocabile la crisi di natura che stiamo vivendo. Sulla manica di ogni magliarosaista sarà applicata una patch che racconta un dato o un messaggio di mobilitazione collegato al numero del giocatore che la indossa. Si comincia, ad esempio, con il numero 1 del portiere Sommer, che spiega come "Abbiamo 1 solo pianeta a disposizione", per passare alla maglia numero 9 di Thuram ...