Giornata della Terra - le iniziative beauty sostenibili che mettono il pianeta al primo posto

(Di lunedì 22 aprile 2024) L'Earth Day è arrivato: come ogni anno il 22 aprile attraverso lasi sottolinea l'impegno a sostegno dell'ambiente di tanto settori, tra cui quello, che moltiplica leper sensibilizzare l'attenzione sulla salvaguardia del, mentre ormai i cosmetici dal cuore verde aumentano in maniera esponenziale

E-fuel (combustibile di origine sintetica prodotto utilizzando energia elettrica da fonti rinnovabili) e policrisi (crisi che si manifesta su più fronti contemporaneamente, per es. pandemia insieme ...

Rappresentano poco più della metà della popolazione, ma questo non impedisce che le donne siano cronicamente sottorappresentate negli studi clinici che studiano l’effetto dei farmaci e altri ...

Oggi , 22 Aprile 2024, si celebra la Giornata Mondiale della Terra . L’Earth Day, così come è conosciuto questo evento nel mondo, coinvolge ogni anno circa un miliardo di persone nel segno della ...

Giornata mondiale della Terra, nel derby l'Inter e il WWF in campo contro il cambiamento climatico - I nerazzurri sostengono la campagna ‘Il Panda siamo noi’, portando in campo gli "Ext1nction Numb3rs", ovvero i numeri che spiegano in maniera inequivocabile la crisi di natura che stiamo vivendo ...ilgiorno

Giornata della Terra, in Sudcorea una sfilata con abiti di plastica - Roma, 22 apr. (askanews) - Nella Giornata Mondiale della Terra, a Seoul, in Corea del Sud. attivisti ecologisti hanno messo in scena una sfilata all'aperto indossando abiti fatti di plastica riciclata ...libero

Scopri come sarà la tua Giornata a seconda del tuo segno zodiacale - Oroscopo oggi, lunedì 22 aprile 2024: i segni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.gazzetta