Giornata della Terra - la sfida di EIC per il disinquinamento del fiume Sarno

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 22 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIldel bacino idrografico delè unache ci vede coinvolti in prima linea: un’opera di risanamento ambientale senza precedenti che abbiamo deciso di portare avanti per imprimere un’autentica svolta all’intero territorio. Il programma “Energie per il” rappresenta, in tal senso, una best practice per ridare vita a tutta l’area attraversata dal, un modello virtuoso di tutela ambientale i cui riscontri sono visibili nell’ampia e articolata esecuzione degli interventi in sinergia tra Ente Idrico Campano, Regione Campania e Gori. L’eliminazione di 113 scarichi in ambiente, con un finanziamento complessivo da 243 milioni di euro, ci consentirà entro il 2025 di conseguire un risultato storico: il ...