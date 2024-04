Giornata della Terra 2024 | uno sguardo a 3 luoghi che si stanno adattando rapidamente per combattere il cambiamento climatico

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di lunedì 22 aprile 2024) La lotta al: progressi in tredel mondo In un contesto di, con ghiacciai che si ritirano e barriere coralline in crisi, è evidente l’urgente bisogno di azioni concrete. Tuttavia, alcunicompiendo passi significativi per contrastare questa sfida globale. Progressi in Sud America In Sud America, un paese è riuscito a diventare quasi autonomo dal punto di vista energetico, grazie a fonti rinnovabili. Miscele di energie sostenibili hanno rivoluzionato il settore energetico, dimostrando che è possibile agire con determinazione in questa direzione. La trasformazione di Parigi Parigi, celebre per la sua cultura e L'articolo proviene da News Nosh.