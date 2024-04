Giornata della Terra 2024 - a quanto ammonta il conto dei disastri e perché si celebra oggi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 22 aprile 2024) Roma, 22 aprile22 aprile 202 4: Il cambiamento climatico e lo stress termico, come lo definisce Copernicus, sono al centro delle preoccupazioni. Isono costati 13,4 miliardi di euro. Siccità in Sicilia, rischio razionamento per 200mila persone e acqua ridotta in decine di comuni (FILES) A man carries a plastic bucket across the cracked bed of a dried-up pond in Vietnam's southern Ben Tre province on March 19,. Europe's climate monitor said on April 9,that March was the hottest on record and the tenth straight month of historic heat, with sea surface temperatures also hitting a "shocking" new high. It is the latest red flag in a year already marked by climate extremes and rising greenhouse ...