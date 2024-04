Giornata della Solidarietà | il programma della 17° edizione a Pisa

Nel giorno in cui l’Inter proverà a scrivere un capitolo memorabile della sua storia, i nerazzurri scendono in campo per l'”Earth Day”. Tutto è pronto per il derby della Madonnina, che potrebbe assegnare lo scudetto alla squadra di Simone Inzaghi con cinque giornate di anticipo: mentre il Milan farà il possibile per impedire ai cugini di trionfare davanti al proprio pubblico, l’Inter cercherà di approfittare della congiunzione astrale che gli ... (quifinanza)

Nella giornata di martedì 23 aprile la Lega Serie A renderà noti anticipi e posticipi e dunque gli orari di tutte e dieci le partite della 35a giornata di campionato. Lo apprende Sportface da fonti qualificate. La programmazione sarà definita in seguito all’esito del derby Milan-Inter, in modo tale da assumere la decisione migliore a livello logistico per la partita che coinvolge l’Inter, in relazione alle possibilità di vincere lo scudetto ... (sportface)

Temperatura 3 gradi, pioggia che ha sciolto la neve. In quella parte del Circolo polare artico, nelle Svalbard, pochi giorni fa il manto nevoso era di 35 centimetri e la temperatura ben sotto lo zero. In queste ore il rilevatore del manto nevoso realizzato dagli studenti dell’istituto industriale “Ettore Majorana” di Martina Franca è, dunque, a riposo. L'articolo Circolo polare artico <small class="subtitle">Giornata della ... (noinotizie)

Evento di sensibilizzazione a Roma. Gandolfo (Sirm): "Ritenuto un tempo un ambiente esclusivamente maschile, ha saputo essere inclusivo e prendersi cura delle differenze" La Marina militare italiana si colora sempre più di rosa. Le donne sono oggi circa il 10% del personale. "E' in atto un profondo cambiamento culturale della Forza armata e della sanità […] (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – La Marina militare italiana si colora sempre più di rosa. Le donne sono oggi circa il 10% del personale. "E' in atto un profondo cambiamento culturale della Forza armata e della sanità militare. Ritenuto un tempo un ambiente esclusivamente maschile, ha saputo essere inclusivo e trasformarsi, ponendo la massima attenzione alle sue donne, […] L'articolo Il 10% dei militari in Marina è donna, prevenzione al centro della Giornata ... (webmagazine24)