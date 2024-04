Giorgetti | Quadro programmatico del Def entro l’estate Ma ogni previsione potrebbe esser superata dagli eventi

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 22 aprile 2024) L’aggiornamento deldel Def, coerente con le nuove regole della governance economica europea, «sarà illustrato nel Piano predisposto, che il Parlamento avrà modo di esaminare e approvare prima dell’invio alle autorità europee». A dirlo il ministro dell’Economia Giancarlo, in audizione sul Def alle commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato. Il Def, secondo il ministro, «giunge in un periodo particolare per diverse ragioni: l’incertezza e la volatilità che da tempo caratterizzano lo scenario internazionale non accennano a diminuire, le tensioni geopolitiche che si vanno accumulando pongono rischi elevati alle prospettive di crescita di medio periodo. In questo contestoesercizio di, per quanto ho curato ...