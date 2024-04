Giorgetti | Il superbonus è stato un mostro nato male fin dall' inizio

Nel Def il governo ha fatto previsioni solo parziali sul futuro dell'economia italiana, e presto ci sarà un confronto con l'Ue per capire cosa fare nei prossimi anni. Intanto continua a pesare il Superbonus , una " macchina infernale" che inciderà sul debito pubblico "fino al 2026". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giorgetti , in audizione in Parlamento.Continua a leggere (fanpage)

Il Superbonus potrebbe essere detratto in 10 anni per ridurre l’impatto sul debito pubblico. In più l’Upb teme un ritardo nell’aggiustamento dei conti e un allungamento dei tempi di fruizione delle compensazioni per le imprese. In arrivo nuove ipotesi: controlli dai Comuni e proroga per i condomini. Ma partiamo dal principio, tenendo in considerazione che […] L'articolo Giorgetti e il piano Superbonus: saldo in 10 anni per ridurre il debito ... (ildifforme)