Giorgetti | Il superbonus è stato un mostro nato male fin dall' inizio

(Agenzia Vista) Roma, 22 aprile 2024 "La realtà è che questo mostro è nato male dall'inizio. Con i nostri tentativi abbiamo limitato i danni. I fatti confermano quanto noi dicevamo. Le responsabilità sono diffuse. Evidentemente al momento della nascita in tanti non hanno capito dove si poteva arrivare con il superbonus , soprattuto per quanto rigurda il momento della cessione del credito" lo ha detto il ministro Giorgetti durante l'audizione in ... (liberoquotidiano)

Nel Def il governo ha fatto previsioni solo parziali sul futuro dell'economia italiana, e presto ci sarà un confronto con l'Ue per capire cosa fare nei prossimi anni. Intanto continua a pesare il Superbonus , una " macchina infernale" che inciderà sul debito pubblico "fino al 2026". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giorgetti , in audizione in Parlamento.Continua a leggere (fanpage)

Il Superbonus potrebbe essere detratto in 10 anni per ridurre l’impatto sul debito pubblico. In più l’Upb teme un ritardo nell’aggiustamento dei conti e un allungamento dei tempi di fruizione delle compensazioni per le imprese. In arrivo nuove ipotesi: controlli dai Comuni e proroga per i condomini. Ma partiamo dal principio, tenendo in considerazione che […] L'articolo Giorgetti e il piano Superbonus: saldo in 10 anni per ridurre il debito ... (ildifforme)