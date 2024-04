Giorgetti - il deficit al 7,4% non incide sul Def

La revisione del deficit del 2023 al 7,4% da parte dell'Istat, rispetto al 7,2% precedente, "non incide sulle previsioni contenute nel Def, in quanto già scontate nel profilo del livello del debito in percentuale sul Pil". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, in audizione sul Def. (quotidiano)

Il governo taglia le stime sulla crescita del 2024 e del 2025, conferma sostanzialmente gli obiettivi sul deficit indicati in autunno e rivede leggermente la traiettoria del debito che risalirà quest'anno di mezzo punto rispetto al consuntivo 2023. Questo il quadro emerso al termine del Consiglio dei Ministri che ha approvato il Documento di Economia e Finanza, un testo leggero, con le sole stime tendenziali e quindi senza il quadro ... (ilfogliettone)

Il consiglio dei ministri ha approvato il Documento di economia e finanza in versione ultra slim. Ossia senza indicare quali saranno i tagli alla spesa e le misure correttive che il governo sarà obbligato ad adottare se vuole mantenere i conti pubblici entro i limiti prescritti da Bruxelles. Manca dunque il quadro programmatico, ovvero come dovrebbero cambiare le cifre in seguito agli interventi del governo. L’esecutivo si giustifica con la ... (ilfattoquotidiano)

Il ministro dell’ Economia e delle Finanze: il debito pubblico è una zavorra per tutti gli italianiIl ministro dell’ Economia e delle Finanze: il debito pubblico è una zavorra per tutti gli italianiIl ministro dell’ Economia e delle Finanze: il debito pubblico è una zavorra per tutti gli italiani (corriere)

