(Di lunedì 22 aprile 2024) "L'. La riduzione del rapporto tra il debito pubblico e il Pil nel medio periodo è un obiettivo fondamentale, che deve essere realizzata in modo da consentire che l'Italia possa continuare a produrre ricchezza in un contesto che permetta, al contempo, di salvaguardare l'inclusione sociale". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarloin audizione alle commissioni Bilancio riunite di Camera e Senato sul Def.

Per il ministro dell'Economia il futuro Piano strutturale di bilancio di medio termine da sottoporre all'Ue «non potrà che partire dai risultati già conseguiti con il Pnrr»

(Adnkronos) – L'Italia intende concordare con l'Ue un piano di aggiustamento dei conti in sette anni. Così il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti nell'introduzione al Def, trasmesso alle Camere e visionato dall'Adnkronos. "Le riforme e gli investimenti costituiranno anche l'ossatura del futuro Piano strutturale di bilancio di medio termine. A tale riguardo, il governo è già a […] (periodicodaily)

Il debito pubblico italiano l’anno prossimo sfonderà quota 3mila miliardi. Arrivando, per la precisione, a 3.109. Per poi salire ulteriormente a oltre 3.200 miliardi nel 2026 e 3.300 nel 2027. È quello che risulta dalle tabelle tendenziali del Def, che il governo martedì ha approvato senza indicare i numeri “programmatici“ – cioè quelli che tengono conto delle misure che verranno adottate con la prossima manovra – con l’alibi della prossima ... (ilfattoquotidiano)

Giorgetti, aggiustamento è pienamente alla nostra portata - "L'aggiustamento è pienamente alla nostra portata. La riduzione del rapporto tra il debito pubblico e il Pil nel medio periodo è un obiettivo fondamentale, che deve essere realizzata in modo da ...

Superbonus, Giancarlo Giorgetti: crediti per 160,5 miliardi, il deficit al 7,4% non incide sul Def - Così il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti nell'ultima delle audizioni sul Def ... Procedura che richiederà all'Italia un aggiustamento dello 0,5% annuo finché il disavanzo non sarà rientrato ...

Giorgetti: "Il deficit al 7,4% non incide sul Def" - "Numeri già scontati nel quadro del debito, aggiustamenti alla nostra portata" afferma il ministro dell'Economia. Istat ed Eurostat hanno indicato oggi l'ennesima revisione del deficit 2023 da incenti ...