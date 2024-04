Germania | imprese fiduciose su prospettive del mercato cinese

(Di lunedì 22 aprile 2024) Pechino, 22 apr – (Xinhua) – Gli alti dirigenti tedeschi di oltre 10 aziende tedesche leader del settore si sono recati di recente in visita a Chongqing, nel sud-ovest della Cina, come parte di una delegazione economica di rilievo. Agenzia Xinhua

Cosa non va nei rapporti tra Cina e Italia Una strategia da ripensare - In seguito alla visita di Scholz in Cina, abbiamo incontrato Federico Giuliani per comprendere meglio come si stanno evolvendo i rapporti economici e diplomatici tra Occidente e Cina.money

Giornata della Terra 2024: competenze per il futuro del pianeta - Una recente ricerca di IBM e Morning Consult conferma la crescente carenza di competenze in materia di sostenibilità ...econopoly.ilsole24ore

BCE non taglia i tassi d’interesse, pmi penalizzate - Macerata.- La Banca centrale europea ha lasciato invariati i tassi di interesse per l’area euro, confermando così per la quinta volta consecutiva una pausa nella crescita, voluta a partire dal luglio ...cronachemarche