Geolier - la dedica alla fidanzata Valeria | Mi hai reso uomo Tutto pass - tu no

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 22 aprile 2024) Non è cosa comune cheparli della propria vita privata. Il giovane cantante napoletano è da tempo ormai in un vortice di successo e adorazione, dal quale è sempre pronto a proteggere la sua sfera più intima. All’interno vi è laD’Agostino, che al suo fianco ha dovuto anche gestire le voci su una presunta rottura dovuta a un tradimento. La crisi smentita Non una storia, bensì un post InstagramtosuaD’Agostino.voleva chiaramente che il messaggioasse e restasse bene impresso. Chiunque avesse dubbi sul loro amore o avesse voglia di scriverne a riguarda, ipotizzando crisi e rotture, potròare sul profilo del cantante. “...