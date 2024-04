Genitore aggredisce verbalmente un’insegnante | la docente si sente male e finisce all’ospedale

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 22 aprile 2024) La professoressa è stata aggredita per aver messo impreparata alla figlia, che non si è fatta interrogare. Dopo l’aggressione, laha accusato un malore e si è reso necessario l’intervento del 118.insegnante – Ilcorrieredellacittà.com In ospedale sono giunti anche i carabinieri per raccogliere la sua testimonianza sui fatti accaduti.Un’aggressione verbale, culminata con l’arrivo dell’ambulanza, quella registrata nei giorni scorsi in un liceo di Ariano Irpino, provincia di Avellino. Unha aggreditoun’insegnate, “rea” di aver messo un impreparato alla figlia, che non ha voluto farsi interrogare. A quel punto ilsi ...