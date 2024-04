Genere di stagione | mi sento più maschio d’estate e femmina d’inverno

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

L'esperienza di sentirsi uomini, donne o non binari costituisce ciò che definiamo identità di, e non dovrebbe mai essere motivo di discriminazione. Come per la sessualità, anche l'identità dipuò essere fluida e soggetta a cambiamenti nel corso del tempo, e ci sono individui che desiderano essere liberi da etichette e stereotipi. Su piattaforme social, Dee Whitnell, che si identifica come non binaria, ha portato l'attenzione sul concetto di "stagionale". Secondo questa prospettiva, l'identità dipuò variare a seconda dellao del periodo dell'anno. La storia di Dee Whitnell Dee Whitnell ha spiegato in un video su TikTok cosa significa "Gender season": «Un individuo che esplora la propria identità diin ...