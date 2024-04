(Di lunedì 22 aprile 2024) Sono statedalla polizia britannica le due persone, due uomini di 29 e 32 anni, arrestate lo scorso anno nel Regno Unito poiché sospettate di spionaggio a favore della. Lo ha reso noto oggi Scotland Yard. Uno dei due lavorava come ricercatore al Parlamento di Westminster. I capi d'imputazione riguardanoviolazioni dell'Official Secrets Act, legge sulla tutela dei documenti riservati. Entrambi gli imputati si sono dichiarati a suo tempo innocenti, mentre anche Pechino ha contestato le accuse. I nomi dei due sospetti, coperti finora da segreto istruttorio, sono stati identificati come quelli del 29enne Christopher Cash e del 32enne Christopher Berry, come confermato dagli inquirenti del Crown Prosecution Service (Cps). Entrambi compariranno venerdì di fronte a un giudice della ...

Gb: formalmente incriminate presunte spie a servizio Cina - Sono state formalmente incriminate dalla polizia britannica le due persone, due uomini di 29 e 32 anni, arrestate lo scorso anno nel Regno Unito poiché sospettate di spionaggio a favore della Cina. Lo ...ansa

Regno Unito, due uomini accusati di spionaggio per Cina - Due uomini sono stati incriminati per spionaggio per conto della Cina nel Regno Unito, accusati formalmente di aver fornito informazioni che potrebbero essere “utili a un nemico”. Lo riporta la Bbc, ...lapresse

Scandalo mani pulite in Scozia, incriminato marito ex leader Snp - E’ stato formalmente incriminato per appropriazione indebita di fondi di partito Peter Murrell, 59 anni, marito di Nicola Sturgeon, ex leader degli indipendentisti dell’Snp ed ex first minister della ...swissinfo.ch