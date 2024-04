Gaza - si aggrappa alla vita e nasce con un cesareo d’urgenza da una mamma già morta

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 22 aprile 2024) Roma, 22 aprile 2024 – Non ha un nome ma solo un nastro attaccato al braccio con la scritta ‘Figlia della martire Sabreen al Sakani’. E’ una storia di quelle che non vorresti mai sentire: una bambina è nata nell’ospedale degli Emirati, quando laera già, uccisa in un raid israeliano a Rafah. E’ riuscita a vedere la luce la piccola nata dall’orrore della guerra a, e laè la sola cosa a cui potràrsi dopo che non solo la suama la sua intera famiglia le è stata portata via: anche il padre Shoukri e la sorella di tre anni Malak sono stati uccisi dal bombardamento. Israele, si dimette il capo dell’intelligence militare: “Non siamo stati all’altezza”. Attacco terroristico a Gerusalemme: due palestinesi arrestati Palestinians mourn over the bodies of ...