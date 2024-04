Gaza - caso Hind Rajab | Uccisi anche i due paramedici inviati a salvarla

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 22 aprile 2024) Un gruppo dipalestinesi chiese a Israele un passaggio sicuro per salvare, la bambina di 6 anni rimasta intrappolata il 29 gennaio in un’auto colpita dall’Idf acircondata dai cadaveri dei suoi parenti morti, ma alla fine furono tutti. È quanto emerge da un’inchiesta del Washington Post, che ripercorre gli ultimi attimi di vita della bambina poi ritrovata morta il 10 febbraio.rimase per 3 ore e mezza in attesa dei soccorsi nell’auto della sua famiglia. Una squadra della Mezzaluna Rossa Palestinese rimase in contatto telefonico con lei per tutto il tempo, rassicurandola. L’audio della telefonata in cui chiedeva aiuto aveva sconvolto il mondo intero. Lo scorso 29 gennaio la sua famiglia stava scappando dai combattimenti in ...