GARA SENZA STORIA Il Castiglione del Lago ne fa cinque all’Angelana

(Di lunedì 22 aprile 2024)DEL5 ANGELANA 1: Aglietti, Dedja, Corelli, Tondini, Myrtollari, Conti, Akhigbe, Galeotti, Ndiaye, Barbarossa F., Bevilacqua. A disp.: Balli, Montani, Barbarossa R., Besea, Mendes, Minuti, Santini, Treppiedi, Alessi. All: Recchi ANGELANA: Buini, Subbicini, Bolletta, Gabrielli, Melillo, Bocci, Ravanelli, Bartolini, Colombi, Ventanni, Confessore. A disp.: Fantini, Sallaku, Sangare, Vitaloni, Abbate, Mencarelli, Sforna, Luparini, Lo Gelfo. All.: Gregori Arbitro: Pannacci di Perugia (Dolgetta-Finori di Gubbio). Reti: 1’ pt Akhigbe (C), 16’ pt Ventanni (A), 2’ st e 23’ st Ndiaye (C), 36’ st Mendes (C), 47’ st Myrtollari Note: spettatori 150 circa. Ildelnon si ferma e batte 5-1 l’Angelana agganciando l’Ellera al terzo posto. ...