Galles-Italia - Sei Nazioni rugby femminile 2024 | programm - ora -i, -tv, streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 22 aprile 2024) Si disputa il prossimo weekend il quinto e ultimo turno del Guinness Women’s Six Nations die per l’di Nanni Ranieri serve una scossa contro ildopo il brutto ko subito contro la Scozia. Una sfida che le azzurre devono vincere dopo il ko di Parma. L’è reduce brutta sconfitta casalinga patita contro la Scozia, al termine di un match dove, ancora una volta, le azzurre hanno concesso troppo possesso alle avversarie, ma dove soprattutto si è vista troppa confusione palla in mano. Banali errori di handling, offload forzati e il dominio britannico sui punti d’incontro hanno fatto la differenza. Un’che sognava il podio nel torneo, dunque, ora si gioca contro ill’obbligo di evitare l’ultimo posto in classifica. Le azzurre hanno sei punti in classifica, ...