Gabriel Guevara sarà il ‘Chiattillo’ di Mar Afuera - remake spagnolo della serie Rai

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di lunedì 22 aprile 2024)(IG) Prende forma Mar, ildi Mare Fuori, la notaRai in onda su Rai 2 e Rai Play. E’ stato infatti annunciato che, attore iberico sulla cresta dell’onda grazie al film E’ molpa mia?, distribuito da Prime Video,uno dei protagonistifiction, prodotta da Atresmedia TV e Beta Fiction Spagna. In base alle prime informazioni trapelate, grazie a Variety,presterà il suo volto al personaggio di Alvaro, un diciassettenne benestante che all’improvviso, dopo essere stato coinvolto in un incidente, viene arrestato e deve scontare la sua pena all’interno di un carcere minorile. Lì, oltre a perdere la sua libertà e a dover ...