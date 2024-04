Furlani | Complimenti Inter! Volevamo essere al posto suo

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 22 aprile 2024)dopo aver perso il derby contro l’che ha conquistato il suo ventesimo scudetto, in un’vista su DAZN si è complimentato con gli avversari. ONESTO – Giorgiodopo Milan-terminata 2-1, su DAZN ha parlato così: «Facciamo iall’, avremmo volutonoi. Siamo già a lavoro per la prossima stagione per far sì che sia una stagione di successo. Mancano ancora cinque partite, siamo secondi e vogliamo tenercelo. Abbiamo fatto una grande rivoluzione della rosa, quest’anno sarà un lavoro un po’ più leggero. Ci proveremo, l’obiettivo è quello disempre competitivi. Noi cercheremo di fare una squadre sempre più forte e competitiva. Continueremo con Pioli? Il nostro allenatore è lui, poi la ...