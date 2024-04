Fuggono con un suv Stelvio e lo lanciano contro la pattuglia che li insegue | feriti due carabinieri

(Di lunedì 22 aprile 2024) Frascati (Roma), 22 aprile 2024 –daisu un suv rubato e, per fermare i militari che li inseguono, invertono la marcia e sila: uno sfrontale in cui sono rimastii duea bordo. É l’esito di un inseguimento avvenuto la notte scorsa lungo la via Tuscolana, all'altezza Frascati (Roma), dopo che iaveva cercato di fermare per unllo un suv Alfa Romeoperché marciava a fari spenti e molto lentamente. L’inseguimento e lo sfrontale Intorno alle 5 di mattina ladei militari di Frascati ha intercettato il suv bianco che percorreva la Tuscolana in direzione ...

Rimini, 20 marzo 2024 – Un Colpo da professionisti: pochi minuti per intrufolarsi nella filiale di Santa Giustina della Banca Malatestiana , smurare la cassaforte e fuggire via con un bottino di ...

Casnate con Bernate , 21 marzo 2024 – Una banda di 11 uomini incappucciati per il furto fallito ieri sera a Casnate con Bernate , dove l’assalto dei ladri alla ditta EL Logistica di via Arno, è stato ...

Un?altra ?spaccata? si è registrata la notte scorsa a Bari. A finire nel mirino dei malviventi è stato il Gran Caffè Imbriani, in via Imbriani, in centro....

Hanno sfondato la porta d'ingresso del negozio di ottica in centro a Firenze con un'auto rubata e in 30 secondi hanno rubato di tutto. I tre, tutti rumeni e senza fissa dimora, sono stati ...

In prima linea per la ricerca in team con Airc - Gli italiani possono diventare protagonisti della ricerca in campo oncologico, donando il 5 per mille. Lo dimostrano le iniziative della Fondazione Airc per la ricerca sul cancro, che con i fondi del.ilmattino

Spigno Saturnia, anziana svegliata nella notte da due uomini incapucciati e rapinata - SPIGNO SATURNIA – Rapina nella notte a Spigno di Saturnia dove una donna intorno all’1:15 è stata svegliata nel sonno da due individui incappucciati e con guanti che dopo averle intimata di non opporr ...radioluna

Il fuoco dietro le spalle e di fronte solo il mare - Dall’inizio dell’inchiesta di Trapani, che ha stabilito il non luogo a procedere, sono morte più di 22.000 persone in questa fetta di Mediterraneo, vicino ...huffingtonpost