Frosinone vs Salernitana | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di lunedì 22 aprile 2024) Gara valida per la trentaquattresima giornata del campionato italiano Serie A 2023/2024. Obbligatorio centrare i tre punti per i ciociari per inseguire la salvezza, mentre i granata punteranno a non sfigurare in attesa della matematica retrocessione.vssi giocherà venerdì 26 aprile 2024 alle ore 20.45 presso lo stadio StirpeVS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Reduci da quattro pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque, i ciociari si ritrovano al penultimo posto e non possono più fallire. La squadra di Di Francesco deve necessariamente tornare alla vittoria che manca da tre mesi per avere speranza di salvezza. I granata sono sempre più desolatamente ultimi, in attesa della retrocessione matematica che potrebbe avvenire in caso di sconfitta contro i ciociari. ...