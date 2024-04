Frontale choc sulla regionale - giovanissima vittima | è morto sul colpo Una donna in ospedale in condizioni disperate

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 22 aprile 2024) Un gravissimo incidente stradale poco dopo le 7 di oggi, 22 aprile, è costato la vita da un ragazzo di 24 anni: Thomas Del Linz, residente a Ovaro. Lo schianto si è verificato lungo la strada355 della Val Degano, nel tratto compreso tra il bivio di Chiassis di Lauco e Muina di Ovaro, in provincia di Udine. Ancora da capire la dinamica ma, a quanto riportano i media locali, pare che la Citroen Saxo con alla guida Del Linz stava percorrendo lain direzione di Tolmezzo, quando, al chilometro 4 + 100, avrebbe invaso la corsia opposta in una curva a sinistra. >> “Così avete preso in giro tutti”. Amici 23, il pubblico contro la produzione: scoppia il caso dopo l’eliminazione di Gaia” L’impatto con Ford Fiesta al volante della quale viaggiava unadi 68 anni è stato inevitabile. L’auto condotta dal ...