Frattura al piede per il marciatore Stano - stop di almeno 15 giorni

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 22 aprile 2024) Roma, 22 aprile 2024 – “Sono sereno, ormai è successo”. Ma da domani tutti pronti a lavorare. IlMassimoincassa così la diagnosi dial, dopo l’infortunio rimediato in Turchia. Nel pomeriggio di oggi, il campione olimpico della 20 km di marcia Massimosi è sottoposto a risonanza magnetica e tac all'Istituto di Medicina e Scienza dello sport del Coni, a Roma, per valutare l'entità dell'infortunio rimediato domenica ad Antalya nei primi chilometri della staffetta mista ai Mondiali a squadre. L’atleta azzurro si era fatto male durante la gara di staffetta mista (in coppia con Antonella Palmisano), calpestando inavvertitamente una bottiglietta caduta a terra. Mondiali in Turchia. Marcia, bronzo per gli azzurri. Super Antonelliha riportato ...