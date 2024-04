Francesco Flachi parla anche del Napoli

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 22 aprile 2024) Hatodell’allenatore ed ex calciatorea 1 Station Radio. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘1 Football Club’. Quali sono i suoi piani per il futuro? “Ho finito il corso di allenatore. A causa della squalifica, non potevo farlo prima, ed ho giocato sino a 48 anni. Inoltre, sono responsabile del settore giovanile, alleno una squadra del 2008. I giovani di oggi, però, difficilmente riescono a pensare il calcio come lo vivo io. Ora, però, voglio provare. Voglio vedere se sono all’altezza del ruolo”. Pioli Che allenatore è Pioli? “Penso sia il tecnico che abbia valorizzato più giocatori possibili. Non so quale altro allenatore avrebbe potuto fare quanto realizzato da Pioli al Milan. Ha riportato i rossoneri in Champions, ...