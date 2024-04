FOTO – Milan-Inter - la coreografia della Curva Sud I dettagli

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di lunedì 22 aprile 2024)è uno spettacolo sugli spalti di San Siro, con la particolareSud rossonera per il derby Questa sera a San Siro si sta giocando un derby molto importante. Questa sfida trainfatti non mette in palio solo i tre punti e la rivalità cittadina. In caso di successo, la squadra di Simone Inzaghi festeggerebbe la matematica certezza del ventesimo Scudetto, quelloseconda stella. Il tutto proprio in casa dei cugini. Come sempre il derby dio regala un’atmosfera magica e anche questa volta lo spettacolo sugli spalti non ha deluso le aspettative. Per questo derby numero 180, laSud ha scelto di creare unagrafia in cui ...