FOTO Eboli - bimbo azzannato e ucciso da pitbull | rilievi in corso nella casa

(Di lunedì 22 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoI volontari ed i sanitari dell’associazione Vopi, partiti dalla postazione di, alla chiamata di allarme al 118 arrivata alle 8,30 sono ancora sotto choc per la scena che si è presentata ai loro occhi. Il corpo del piccolo di 15 mesi era immerso in una pozza di sangue ed è apparso subito chiaro che non c’era nulla da fare. A nulla infatti sono serviti i tentativi di rianimarlo. Due cani, di proprietà della zia del bambino, hanno aggredito il piccolo, che sembra fosse in braccio alla madre, senza lasciargli scampo e ferendo anche la madre del piccolo, ad una gamba, nel tentativo di salvarlo. Sul posto , in via Santa Rosa,una traversa dalla strada litoranea, anche i carabinieri per tutti i, tra le lacrime e la disperazione dei familiari che non sanno farsi pace per la tragedia. In ...