FOTI FDI | BORTONE HA MONTATO IL CASO - IN VIGILANZA RAI VEDREMO CHI FA IL FURBO!

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di lunedì 22 aprile 2024) Fratelli d’Italia, per voce di Tommaso, il potentissimo capogruppo del partito alla Camera, accusa la conduttrice di Rai3 Serenadi averilScurati. «Intervenga lae vediamo chi ha fatto il». Tommaso, braccio destro della premier Meloni, ribalta le accuse: «Ma quale censura, è unad arte. Non si è obbligati ad avere un cachet, a meno che la Resistenza non sia un modo per fare fattura». Scurati ha mostrato una mail della Rai che parla di motivi editoriali. «A me risulta altro. Venerdì sera c’era l’accordo con la redazione del programma per la partecipazione a titolo gratuito. Sabato mattina la conduttrice ha scelto di montare il. Ma la censura non ...