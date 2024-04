Forze armate tedesche ' devono esercitarsi come in guerra'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 22 aprile 2024) "Le esercitazioni militari avranno un impatto sulla quotidianità in Germania. L'esercito tedesco, in quest'epoca, deve". Lo ha detto il capo di stato maggiore della Bundeswehr, le, generale Carsten Breuer, in una conferenza stampa in corso a Berino. "Dobbiamo esercitarciin tempi di emergenza,in", ha aggiunto, sottolineando che si tratta di esercitazioni nominate "Quadriga", che si realizzeranno nel contesto della Nato.