Forza Italia - via alla campagna Tajani-Moratt - ticket azzurro | Oltre il 10% un regalo a Silvio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 22 aprile 2024) di Marianna Vazzana MILANO Laelettorale di Letiziai inizia al Teatro Manzoni. Tailleur bianco, sorridente e “sprint“ mentre bsulle note di “The Best“ intonata da Ivana Spagna, ospite nel giorno dell’annuncio della doppia candidatura per le prossime europee dell’8 e 9 giugno. Doppia: di Letiziai e del segretario nazionale di FI Antonio, ministro degli Esteri, con gli alleati di Noi Moderati. Insieme davanti a una platea di 1.500 persone. Applausi mentre sventolano le bandiere di partito e non si può non ricordare lui:Berlusconi. Evocato anche dpresenza in prima fila della sua compagna, Marta Fascina, e di Fedele Confalonieri, senza dimenticare che il 23 settembre 2022 proprio al Teatro Manzoni di Milano Berlusconi ...