Fortis - salvezza certa Signa al cardiopalma

(Di lunedì 22 aprile 2024) In Eccellenza, le gare del girone A non si sono disputate per onorare la memoria di Mattia Giani del Castelfiorentino deceduto domenica scorsa per un malore. Mercoledì allo stadio Bozzi delle Due Strade si giocherà il recupero fra il Lanciotto Campi e Castelfiorentino. Invece, si sono giocate le partite del girone B. Questi i risultati. Sinalunghese-1-1. Ilal 92’ evita la sconfitta grazie al gol di Lorenzo Tempesti (che sale a 13 gol nella graduatoria marcatori) ma scivola al terzo posto in classifica. Il gol dei senesi è di Bardelli. Pontassieve-Scandicci 0-3. Lo Scandicci di Ventrice con il successo sul campo del fanalino Pontassieve mantiene il 2° posto che è a rischio in quanto domenica riposerà. Le reti: Grillo (43’), Poli al 64’ e al 92’ Del Pela che sale a 21 gol nella classifica marcatori. Asta-Rondinella 2-4. Con l’ultima ...