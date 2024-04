Formia Trofeo di Surfcasting - seconda edizione lungo il litorale di Vindicio

Agropoli capitale degli optimist, da venerdì il Trofeo Kinder Joy of Moving - Sarà il mare blu di Agropoli, dal 12 al 14 aprile, ad ospitare, la seconda tappa del “Trofeo Optimist Italia Kinder Joy of Moving”, regata valida anche come seconda tappa ...ilmattino

Lanuvio, Ragazzi la festa è qui! Tutti i risultati - Prima giornata per gli U14, ecco tutti i vincitori e le classifiche dopo il day 1 della competizione societaria. Gare condite dalla Decathlon Cup per Esordienti: avanti l'Atletica Lanuvium Festa a Lan ...fidal