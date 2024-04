Folla alla camera ardente per Vincenzo Agostino | Papà e nonno guerriero - morto senza verità”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di lunedì 22 aprile 2024)oggi perieri all'età di 87 anni dopo una lunga battaglia in cerca di verità e giustizia per il figlio Nino ucciso dmafia assiememoglie, Ida Castelluccio, l'8 agosto del 1989. "Non ci saremmo mai immaginati di doverlo seppellire con la barba e i capelli lunghi, purtroppo non è riuscito a vedere quella verità" ha dichiarato il nipote.