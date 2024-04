Fisco - verso revisione di Irpef e Ires domani in Cdm Premi produttività fino a 3mila euro tassati al 10%

Con il provvedimento prende il via una prima attuazione della delega fiscale per i redditi da lavoro autonomo, dipendente, redditi agrari e redditi diversi

Roma, 8 apr. (Adnkronos) – restyling in arrivo per le imposte di successione, di registro e di bollo. Le novità sono contenute in un decreto legislativo, attuativo della delega fiscale, all’ordine ...