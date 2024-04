Firenze - Scuola Marescialli | allieva di 25 anni si uccide con la pistola di ordinanza

Un'allieva di 25 anni della Scuola marescialli e brigadieri di Firenze ha usato l'arma di ordinanza per togliersi la vita. Sconosciute, al momento, le cause (ilgiornale)

Firenze , 16 aprile 2024 – Due mozioni, approvate dal Consiglio comunale a Firenze , vanno verso la modifica di alcune regole della ztl. Una prevede che i genitori potranno accompagnare i propri figli a scuola in auto all'interno della Ztl anche se non residenti, fino alla conclusione della terza media. Fino a oggi il permesso valeva solo per asilo nido, scuola dell'infanzia (asili) e scuola elementare. La seconda mozione invita il Comune "a ... (lanazione)

