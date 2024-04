Tre uomini fermati dai Carabinieri di Firenze per la maxi-rapina in un’ottica, rubarono 50 mila euro di occhiali

Hanno sfondato la porta d'ingresso del negozio di ottica in centro a Firenze con un'auto rubata e in 30 secondi hanno rubato di tutto. I tre, tutti rumeni e senza fissa dimora, sono stati ...

Firenze: ruba il cellulare a un’anziana nel viale Redi. Bloccato da un poliziotto libero dal servizio - Ieri sera, domenica 21 aprile 2024, intorno alle 20, la Polizia di Stato ha denunciato un cittadino romeno di 33 anni accusato di furto ai danni di una donna anziana ...firenzepost

ruba cellulare a un'anziana, 33enne bloccato da poliziotto fuori servizio - Ieri sera intorno alle 20 la polizia di Firenze ha denunciato un cittadino romeno di 33 anni accusato di furto ai danni di una donna anziana. Secondo ...gonews

Ucciso in auto, condanne fino 8 anni per due - Firenze, 19 APR - Condanna per i due giovani tunisini, di 24 e 19 anni, accusati di aver travolto, in sella a una moto rubata, l'auto su cui viaggiava il 43enne Lorenzo Brogioni, la notte tra 16 e 17 ...messaggeroveneto.gelocal