Firenze | Mercato Centrale in festa per il decennale Tutti gli appuntamenti

La Polizia di Stato ha arrestato nella giornata di ieri, 12 aprile 2024, a Firenze in via Cimabue, una donna filippina di 28 anni, accusata di tenta ta rapina impropria L'articolo Firenze : tenta ...

Firenze , 18 aprile 2024 -Tassi alle stelle e scarsa offerta di immobili sul mercato hanno portato a una diminuzione delle compravendite nel 2023 del 14,9% con i primi tre mesi del 2024 in linea con ...

Firenze , 20 aprile 2024 - Più di 25 milioni di visitatori e oltre 1.500 eventi organizzati dal 2014 ad oggi nonostante il Covid, pochi numeri per raccontare la storia e l’evoluzione dei primi dieci ...

Bologna, fissato un obiettivo di Mercato - Visualizzazioni: 1 Il Bologna guarda a Sassuolo dove potrebbe prelevare un trequartista in vista della prossima stagione. Il Bologna che tra qualche minuto scenderà sul terreno dell’Olimpico contro la ...calciostyle

La rivelazione di Vargas: 'Vi spiego perché ho rifiutato la Fiorentina a gennaio' - La Fiorentina ha seguito a lungo diversi profili per rinforzare il proprio reparto avanzato nel corso del mese di gennaio. In particolare, i viola sono stati per.calciomercato

Firenze, sventato una specie di mercatino abusivo alle Cascine - Sventato una specie di mercatino abusivo al parco delle Cascine. Ieri, domenica 21 aprile, intorno alle 13, la Polizia Municipale ha effettuato un intervento nella zona della fermata tranviaria alle ...055firenze