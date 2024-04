(Di lunedì 22 aprile 2024)22 aprile 2024 - Unadal sapore demodé, fuori tempo, quella che è stata tentata recentemente ai danni di alcunidi Legnaia e chissà di quali altre zone. Perché l’uomo distinto chea gabbare i negozianti, se continua imperterrito nella sua tecnica, probabilmente da qualche parte ha avuto successo e forse ha agito anche in altre parti della città. Una decina di giorni fa iltore si è presentato al forno “Fantasie di pane” di via Pisana, spacciandosi prima per un medico anestesista di Torregalli che doveva prenotare un grosso rinfresco per un evento aziendale. Poi, con modi affabili ha condotto la conversazione, quasi casualmente, sul fatto che veniva diffusa unadell’ospedale sul territorio, sostenuta dalle attività commerciali di zona che ...

Firenze, la truffa ai commercianti: prova a vendere pubblicità di una rivista inesistente - Un uomo si è presentato in due negozi di Legnaia spacciandosi per medico di Torregalli in cerca di sostegno per un giornalino e forse agisce anche in altre zone della città. L'appello degli esercenti ...lanazione

D18, Roma Nord, Domani notte chiuso ramo immissione su A1 - Sulla D18 Diramazione Roma nord dalle ore 22 di martedì 23 alle 6 di mercoledì 24 aprile sarà chiuso il ramo di immissione sulla A1 Milano-Napoli, da Roma/Grande Raccordo Anulare verso Firenze, per ...romadailynews

Publiacqua: "Attenzione alle truffe. Segnalate ogni richiesta sospetta" - Una cittadina residente nel Comune di Firenze ci segnala una persona che, in zona via Antonio del Pollaiolo, ha telefonato per prendere un appuntamento a ...gonews