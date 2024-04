All’ ingresso di una scuola primaria di firenze è stato affisso un cartello con su scritto “Io qui non posso entrare” raffigurante un neonato sorridente, per indicare che i neonati non posso no essere ...

Renato Zero in concerto - Autoritratto: i Concerti Evento - Dopo i 14 sold out di marzo a Firenze e a Roma e le date del tour estivo, Renato Zero torna sul palco dei palasport in autunno in occasione del tour Autoritratto: i Concerti Evento, con cui l'artista ...mentelocale

Firenze, ingresso gratuito ai Musei del Bargello il 25 aprile - Il Museo Nazionale del Bargello, le Cappelle Medicee, il complesso di Orsanmichele e Palazzo Davanzati saranno aperti al pubblico gratuitamente ...lanazione

Renato Zero in concerto - Global Tour 2024 - Domenica 29 e lunedì 30 aprile 2024 alle ore 21.00 al Forum di Assago (Milano), in via Di Vittorio 6, torna Renato Zero, che festeggia dunque il suo primo compleanno sul palco (30 settembre).mentelocale