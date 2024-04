(Di lunedì 22 aprile 2024), 22 aprile 2024 – Neldi, il 26 aprile alle ore 17 a, allo Spazio Rosselli in via degli Alfani 101/r, saranno presentati due. Il primo è ‘e Mussolini. Vite parallele. Dal socialismo al delitto politico’ di Mimmo Franzinelli. Un testo documentato e avvincente, che si leva al di sopra dei cliché sulla tragica fine del deputato socialista e dal quale emergono le variegate sfaccettature della personalità di, un politico che guardava all'avvenire e il cui insegnamento conserva aspetti di persistente attualità. L’altro è ‘Il nemico di Mussolini-’, storia di un eroe dimenticato’ ...

Pisa e Firenze, 1 marzo 2023 – A preoccupare è soprattutto l’iniziativa in programma a Pisa , dove ad oggi, 1 marzo, è stato autorizzato soltanto un presidio in piazza Vittorio Emanuele. Perché è già ... (lanazione)

Firenze, doppia presentazione di libri nel centenario dell’assassinio di Giacomo Matteotti - Firenze, 22 aprile 2024 – Nel centenario dell’assassinio di Giacomo Matteotti, il 26 aprile alle ore 17 a Firenze, allo Spazio Rosselli in via degli Alfani 101/r, saranno presentati due libri. Il prim ...lanazione

Basket Uisp, doppia sconfitta per Banane Lucca e Viareggio Dolphins - I lucchesi sfiorano l'impresa a Firenze. In A2 il Forte dei Marmi perde il secondo posto con il ko con le Scimmie Livorno ...luccaindiretta

A Firenze arriva il vento di Francesco: chi è il nuovo arcivescovo Gambelli, il missionario delle parole di pace e della priorità agli ultimi - Nei giorni febbrili dell’attesa della nomina del nuovo arcivescovo in sostituzione del cardinale Giuseppe Betori, 77 anni, dimissionario per raggiunti limiti di età, a Firenze è sfuggito un incontro c ...ilfattoquotidiano