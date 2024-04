Firenze, Ailo consegna oltre 87mila euro raccolti a sostegno all’associazionismo - Firenze, 22 aprile 2024 - Ammontano a 87.025 euro i fondi raccolti da Ailo - American International League of Florence Onlus a favore di undici associazioni senza scopo di lucro e istituzioni toscane ...lanazione

Firenze, i migranti e un’emergenza cronica. Boom di arrivi. La classifica dei Comuni - Il rapporto ’Centri d’Italia’ realizzato da Openpolis e ActionAid premia la provincia: fra le più virtuose per distribuzione. Ecco quali amministrazioni pagano il prezzo più alto ...lanazione

Migranti, permessi a rilento. I sindaci del Mugello in rivolta: «Decine di richiedenti asilo costretti a non far nulla» - Da Palazzuolo a Vicchio: da mesi in attesa dell’appuntamento in Questura «Tanti i migranti che chiedono di lavorare, tante le imprese che cercano» ...corrierefiorentino.corriere