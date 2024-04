Fiorentina - verso l' Atalanta | i dubbi di Italiano nel return match di Coppa Italia

Serviva ripartire in campionato, dove una vittoria mancava addirittura da fine febbraio, ed alla fine per la Fiorentina i tre punti sono arrivati. A prezzo di qualche sofferenza, legata alla mancanza di concretezza contro il fanalino di coda Salernitana, restata perlopiù a guardare i viola... (today)

Tante sfortuna, interventi miracolosi del portiere e imprecisione degli attaccanti: la Fiorentina rischia più del previsto nel ritorno dei quarti di finale di Conference League, abbatte il muro del Plzen e vola in semifinale. La squadra di Vincenzo Italiano non è brillante e in generale il rendimento delle ultime partite non è stato entusiasmante. La Fiorentina paga i tanti impegni ravvicinati tra Serie A, Coppa Italia e Conference League. La ... (calcioweb.eu)

Tempo di lettura: 2 minutiProseguono gli allenamenti in casa Salernitana in vista della sfida di domenica prossima (ore 18) contro la Fiorentina. La coperta è corta in mezzo al campo dove mister Colantuono dovrà fare i conti con le assenze di Coulibaly, Kastanos, Basic e Maggiore. Possibile il ritorno al 4-4-1-1 con Candreva alle spalle di Ikwuemesi che sembra in vantaggio su Simy con Weissman più dietro nelle gerarchie. A supporto della ... (anteprima24)

Massimiliano Allegri scatenato contro Yildiz in Juventus-Fiorentina. L'allenatore se l'è presa con l'attaccante reo di non aver rispettato le consegne.Continua a leggere (fanpage)

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha diramato l`elenco dei Convocati per la sfida di domani sera contro la Juventus. Questi i giocatori... (calciomercato)