Fiorello senza freni sul monologo censurato di Scurati - tra verità e battute

(Di lunedì 22 aprile 2024) Inizia un’altra settimana in compagnia degli eroi della mattina –, Biggio, Casciari e tutto il cast – tra ironia e satira politica. Ad accompagnare la rassegna del giorno è la musica di Max Pezzali, che intrattiene i guidatori dal palco-semaforo più conosciuto del Paese con pezzi come “Nord sud ovest est”, colonna sonora di chi è cresciuto negli anni ’90. “Abbiamo fatto fatica a lasciare questo testo – in riferimento alla sigla del lunedì – C’era un messaggio politico intrinseco e volevano bloccarcelo”, con questa battutaapre la discussione sul caso. È infatti impossibile non parlare della recente presunta censura deldello scrittore Antonio, in onore del 25 aprile, per la trasmissione “Che sarà” di Serena Bortone., scherzando con ...